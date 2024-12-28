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В Кремле отказались комментировать заявления США по авиакатастрофе в Актау

Песков не стал комментировать заявления Кирби по авиакатастрофе в Казахстане
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Сергей Гунеев/РИА Новости

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге отказался комментировать заявления США по крушению самолета около города Актау.

Накануне координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что в Вашингтоне увидели некие «первичные признаки» того, что борт могли сбить российские силы ПВО.

«Хочу напомнить вчерашнее заявление [главы Росавиации Дмитрия] Ядрова, который сказал, что Россия окажет всестороннюю поддержку и Казахстану, и Азербайджану в расследовании обстоятельств и причин крушения самолета. <...> Здесь неуместно говорить что-то со стороны администрации президента», — сказал представитель Кремля.

Пассажирский самолет Embraer авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» (Azerbaijan Airlines), летевший из столицы Азербайджана Баку в Грозный, упал в аэропорту казахстанского Актау утром 25 декабря. Перед крушением экипаж воздушного судна запросил экстренную посадку.

МЧС Казахстана сообщало, что на борту самолета находились 69 человек, включая пятерых членов экипажа. По последним данным, из них выжили 29 человек.

Ранее на месте крушения самолета в Актау нашли еще один черный ящик.

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Крушение самолета в Казахстане
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