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В Приднестровье продлили «желтый уровень» террористической опасности

В ПМР продлили до 9 марта 2025 года «желтый» уровень террористической опасности
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Артем Кулекин/ИА «Новости Приднестровья»

Глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский продлил до 9 марта 2025 года действие «желтого» уровня террористической опасности. Об этом сообщает РИА Новости.

«Продлить на всей территории Приднестровской Молдавской Республики срок действия высокого «желтого» уровня террористической опасности на 60 суток», — сказано в указе.

Отмечается, что это связано с сохраняющейся угрозой теракта. Указ вступает в силу с 8 января 2025 года.

Депутат Верховного совета непризнанной Приднестровской Молдавской Республики, политолог Андрей Сафонов заявлял, что Запад готовит Молдавию к вооруженному конфликту с Россией и Приднестровьем. Парламент Молдавии до этого одобрил стратегию национальной обороны на 2024-2034 годы, в которой говорится о необходимости повышения оборонного бюджета страны до 1% от ВВП к 2030 году. Также в документе подчеркивается, что военный контингент России в Приднестровье и местные военные формирования являются угрозой для национальной безопасности республики.

Ранее Захарова сравнила президента Молдавии Санду с Зеленским.

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