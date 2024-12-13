В Канаде придумали ответ на 25-процентные пошлины Трампа

Канада может ввести пошлины на поставки нефти и урана, если избранный президент США введет 25%-ные тарифы на товары из этой страны. Об этом пишет канадское издание Globe and Mail.

«Правительство Канады рассматривает возможность введения экспортных пошлин на товары, поставляемые в США, такие как нефть, уран и калий, чтобы убедить... Дональда Трампа перестать угрожать вводом высоких тарифов на товары из Канады», — говорится в материале канадского издания.

До этого Трамп пообещал ввести пошлины в 25% на все мексиканские и канадские товары. Таким образом, по его словам, он намерен побудить эти страны бороться с нелегальной миграцией и контрабандой наркотиков.

С 1994 по 2020 год США, Мексика и Канада входили в состав Северо-американской зоны свободной торговли (NAFTA), однако из-за политики Трампа соглашение о NAFTA было заменено договором USMCA, который вступил в силу в 2020 году и также предполагает существование зоны свободной, то есть беспошлинной, торговли в Северной Америке.

Ранее Трамп назвал Трюдо «губернатором штата Канада».