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Участник первого потока программы «Время героев» назначен замгубернатора Калужской области

Участник «Времени героев» Шляпников назначен замгубернатора Калужской области
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Максим Блинов/РИА Новости

Кавалер двух орденов Мужества, участник первого потока программы «Время героев» Александр Шляпников назначен на пост заместителя губернатора Калужской области. Об этом сообщается на сайте программы.

Шляпников заявил, что «всегда стоял на страже суверенитета» российского государства и теперь хотел бы внести свой вклад в развитие РФ на государственной службе.

Военный рассказал, что в рамках обучения проходил стажировку в Калужской области, работая над проектами в сфере патриотического воспитания, адаптации участников специальной военной операции и обеспечения безопасности. Его наставником во время стажировки был губернатор региона Владислав Шапша.

«Я проводил уроки мужества, участвовал в обучении глав муниципалитетов вопросам территориальной обороны, принимал участие во встречах с жителями. Особое внимание уделял вопросам поддержки участников СВО и их семей», поделился Шляпников.

Шапша в свою очередь подчеркнул, что профессиональные качества и опыт Шляпникова востребованы и необходимы для решения, стоящих перед Калужской областью задач, в том числе связанных с проведением СВО, поддержкой бойцов, их семей, ветеранов боевых действий. Отдельный блок касается обеспечения безопасности региона, уточнил чиновник.

Александр Шляпников родился в Праге в 1986 году. В 2003 года он вступил в ряды Вооруженных сил России. В 2018 году он окончил Военную академию войсковой противовоздушной обороны им. А. М. Василевского. Шляпников награжден двумя орденами Мужества, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами, медалью Суворова, медалью «За отвагу» и другими наградами. С мая военный является участником президентской программы «Время героев».

Специальная кадровая программа «Время героев» была создана для ветеранов и участников спецоперации по предложению президента РФ. 29 февраля 2024 года во время обращения к Федеральному собранию президент России Владимир Путин заявил, что участники СВО должны занять руководящие государственные должности во многих сферах деятельности страны. По словам главы государства, настоящей элитой являются участники боевых действий, а не те, кто обогатился в 1990-е годы.

Ранее Путин назвал всех участников программы «Время героев» достойными людьми.

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