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Политолог назвал главную выгоду для России от победы Трампа на выборах в США

Политолог Кашин: Трамп не ответственен за политику Байдена по Украине
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Cheney Orr/Reuters

Избранный президент США Дональд Трамп выгоден России для урегулирования конфликта на Украине, поскольку он не несет ответственности за политику своего предшественника Джо Байдена по данному вопросу. Такое мнение в интервью «Ленте.ру» высказал кандидат политических наук, директор Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ Василий Кашин.

Эксперт напомнил, что Трамп неоднократно критиковал администрацию Байдена за решения по украинскому вопросу. В связи с этим от нового президента США действительно можно ожидать изменений и, вероятно, жесткого торга по урегулированию украинского конфликта, отметил Кашин.

18 декабря стало известно, что Трамп получил достаточное количество голосов выборщиков, чтобы официально узаконить свою победу на президентских выборах. В настоящее время у республиканца 304 голоса при необходимых 270, а у его соперницы от Демократической партии Камалы Харрис — 167.

Ранее Трамп пожелал помилованным Байденом преступникам катиться в ад.

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