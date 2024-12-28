Российские силовики получат более 100 различных катеров в 2025 году

Кингисеппский машзавод изготовит более 100 катеров для силовых структур РФ

Кингисеппский машиностроительный завод (KMZ) произведет свыше 100 катеров различного типа для российских силовиков. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал управляющий директор KMZ Михаил Даниленко.

«В этом году отгружено заказчикам 34 единицы, еще 45 изготовлено. В следующем году будет изготовлено более 100 единиц», — сообщил Даниленко.

В их числе катера видов РПК-640, ПК-500, и RX-1173 — это быстроходные транспортные средства с большим запасом хода.

При этом топ-менеджер KMZ признал, что холдингу удалось выполнить не все намеченные планы в 2024 году — сказались санкции, из-за которых компании пришлось на ходу менять поставщиков. Однако производитель по-прежнему уверен, что сможет в 2025-м нарастить выпуск в два раза, добавил Даниленко.

21 декабря министр обороны России Андрей Белоусов сообщил, что в рамках народного оборонно-промышленного комплекса вооруженные силы получили более 65 новых изделий, включая 31 тип беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и 4 типа безэкипажных катеров.

Он отметил эффективность новых подходов, которые позволяют быстрее внедрять современные образцы вооружения и техники, разработанные народным ОПК для нужд армии.

Ранее стало известно, что Минобороны закупило более ста тысяч изделий у гражданских производителей.