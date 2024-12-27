Захарова заявила, что Германия игнорировала предупреждения о теракте в Магдебурге

Немецкие власти проигнорировали множество предупреждений о том, что мужчина, совершивший теракт, может придерживаться экстремистских взглядов, похоже, сосредоточив свои усилия на поиске «русских хакеров» и противодействии российским дипломатам и СМИ. Об этом в своем Telegram-канале заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

»<...> После переезда Аль-Абдулмохсена в Германию Саудовская Аравия четыре раза направляла официальные дипломатические ноты в МИД Германии и спецслужбы, указывая, что он может представлять собой угрозу с экстремистскими взглядами. Более того, эти сведения также поступили в США», — написала Захарова.

По ее словам, власти передали эти предупреждения на уровень регионов, и в Саксонии-Анхальт, после проверки, решили, что мужчина не представляет угрозы.

«Фактически Берлин проигнорировал многочисленные предостережения. Похоже, что в это время они снова были заняты поисками «русских хакеров», закрытием наших консульств, высылкой российских дипломатов или борьбой с отечественными СМИ», — отметила Захарова.

20 декабря автомобиль врезался в толпу на рождественской ярмарке в Магдебурге. Полиция Магдебурга заявила, что после инцидента был задержан 50-летний мужчина из Саудовской Аравии. СМИ сообщали, что его обвиняют в терроризме и торговле людьми на родине. Уточнялось, что он приехал в Германию в 2006 году, чтобы изучить психиатрию, после чего запросил убежище. Тем временем в Саудовской Аравии его разыскивали за терроризм и торговлю людьми из стран Персидского залива в страны Европейского союза. В своем блоге мужчина выражал антиисламские взгляды. В его крови, по предварительным данным, нашли наркотики.

Ранее сообщалось, что полицейские дважды общались с мужчиной, устроившим наезд на ярмарке в Магдебурге.