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В США заявили, что Маск может помочь пересмотреть подход к госинвестициям

NYT: Маск может научить правительство США рисковать ради инноваций
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Allison Robbert - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Избранный американский лидер Дональд Трамп привлек предпринимателя Илона Маска к реформированию госаппарата, и его мнение может сыграть важную роль в подходе к государственным инвестициям. Об этом пишет газета The New York Times.

«Маск, с его корнями из Кремниевой долины, мог бы предложить именно ту перспективу, которая нам нужна: чрезмерно консервативные, но все более критические инвестиционные программы правительства», — говорится в статье.

По данным издания, американское правительство вкладывает большое количество средств в поддержание уже существующих технологий, а представители Китая делают ставку на более рискованные направления и создают «почти непреодолимое лидерство». Автор публикации отметил, что Маск, как серийный предприниматель, прекрасно понимает разницу между откровенной тратой и потерями, возникающими из-за рассчитанного риска.

До этого Маск заявил, что США грозит банкротство, если власти страны не исправят проблему с бюджетными расходами и ростом госдолга.

Ранее в США заявили о планах Трампа и Маска сократить расходы Соединенных Штатов на триллионы долларов.

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