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Спикер МИД Украины анонсировал новые назначения иностранных послов

Спикер МИД Тихий: Украина готовит новые назначения иностранных послов
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Украина готовит назначения иностранных послов. Об этом сообщил представитель министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий, его слова приводит издание «Общественное» в Telegram-канале.

Он отметил, что ротация кадров дипломатического ведомства происходит из-за слов президента Украины Владимира Зеленского о необходимости обновления дипломатической службы.

21 декабря крымский политический эксперт Сергей Галани заявил, что новый посол Украины в Турции Нариман Джелялов прославился организацией теракта в Крыму. Галани напомнил, что украинский дипломат «печально прославился тем, что получил 17 лет колонии за организацию подрыва газопровода в селе Перевальное». По словам политолога, в итоге Джелялов попал под процедуру обмена и оказался на Украине, а теперь стал ее послом в Турции.

До этого президент Украины Владимир Зеленский сообщил о назначении новых послов Украины, в числе которых оказался Джелялов. Известно, что он также занимает должность заместителя председателя организации «Меджлис крымско-татарского народа» (организация запрещена в России). На съезде в Симферополе крымские татары лишили «Меджлис» права представлять их интересы и делать заявления от их имени.

Ранее Зеленский сменил посла Украины в Германии.

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