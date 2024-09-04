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Сальдо рассказал, где готовят спецназ ВСУ для форсирования Днепра

Сальдо заявил, что спецназ ВСУ готовят в Очакове к десанту на Кинбурнскую косу

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

В городе Очаков Николаевской области готовят украинский десант для форсирования Днепра и высадки на Кинбурнской косе. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо РИА Новости на Восточном экономическом форуме.

Украинская армия постоянно пытается осуществлять попытки высадки на этой косе.

Он утверждает, что в Очакове в настоящее время находятся иностранные инструкторы и наемники.

«Там несколько баз обучения. Там есть морской же десант специального назначения, который не прекращает попыток высадки на Кинбурнскую и Тендровскую косы», — сказал Сальдо.

По его словам, российские войска в данный момент контролируют все острова на Днепре.

В августе сообщалось, что военные РФ сорвали попытку ВСУ форсировать Днепр в направлении Кинбурнской косы примерно на 20 десантных лодках. Часть плавсредств уничтожили в дальней морской зоне, часть подорвалась на минах у береговой оборонительной линии.

Ранее в Херсонской области заявляли, что действия ВСУ на Кинбурнской косе не имеют стратегической цели.

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Операция на Украине
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