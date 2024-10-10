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Штурмовики группировки «Днепр» готовятся к форсированию водной преграды

РИА Новости: штурмовиков «Днепра» готовят к форсированию реки и взятию города

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Евгений Биятов/РИА Новости

Группировка войск «Днепр» готовится к форсированию водной преграды и штурму укрепрайона. Об этом сообщает РИА Новости.

Штурмовики тренируются, преодолевая водную преграду на катерах и вплавь. Как в реальном бою вокруг взрываются тротиловые шашки. После высадки штурмовки формируют береговой плацдарм, беря под контроль фланги и тыл противника.

По мнению штурмовика с позывным «Шах», полученные навыки пригодятся его подразделению в при активных боевых действиях.

В четверг, 10 октября, в Минобороны РФ отчитались о работе группировки «Днепр» за минувшие сутки. В ведомстве уточнили, что места скопления украинских бойцов находились в районе населенных пунктов Токаревка и Садовое.

3 октября министерство обороны РФ заявило, что солдаты группировки российских войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике четырех бригад ВСУ в Запорожской и Херсонской областях. При этом потери украинских подразделений составили до 75 бойцов, а также танк и несколько единиц техники.

Ранее губернатор Запорожской области рассказал, что российские военные уже находятся в районе города Гуляйполе, контролируемом ВСУ.

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