Посол заявил, что Россия и КНР ответят на сдерживание «двойным противодействием»

Посол Моргулов: РФ и КНР в 2025 году предстоит отвечать на двойное сдерживание

России и Китаю в следующем году предстоит противодействовать «двойному сдерживанию» со стороны западных стран. Такое мнение высказал в разговоре с РИА Новости российский посол в КНР Игорь Моргулов.

«На международной арене нашим странам предстоит и дальше отвечать «двойным противодействием» на «двойное сдерживание», которое в отношении России и Китая пытается проводить Запад», — считает посол.

Будущий год для двух стран пройдет под знаком празднования 80-летия Победы во Второй мировой войне, отметил Моргулов.

По его словам, РФ и КНР в те годы понесли наибольшие потери и внесли решающий вклад в разгром немецкого фашизма и японского милитаризма. Москва и Пекин едины в сохранении исторической памяти и недопущении переписывания истории, добавил дипломат.

12 декабря председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что отношения между Китаем и Россией за 75 лет с момента установления дипломатических связей стали примером успешного сотрудничества между крупными соседними державами.

Ранее Китай призвал США прекратить развязывание космической гонки вооружений.