Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Премьер-министр Армении рассказал о будущем участии делегаций страны в саммитах ЕАЭС

Пашинян: Армения может вообще не участвовать в саммитах ЕАЭС в Белоруссии
close
Илья Питалев/РИА Новости

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что делегации республики могут не участвовать в саммитах Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

Подобное заявление премьер республики сделал после спора с президентом Белоруссии Александром Лукашенко во время заседания Высшего Евразийского совета.

Пашинян подчеркнул, что делегации из Армении будут участвовать дистанционно или не будут участвовать в заседаниях ЕАЭС, которые пройдут в Белоруссии.

27 декабря премьер Армении Никол Пашинян и президент Белоруссии Александр Лукашенко обменялись колкими репликами на саммите СНГ. Поводом стал отказ армянской делегации ехать в Минск на следующую встречу. Пашинян напомнил, что не посетит Белоруссию, пока страной руководит Лукашенко.

Лукашенко заявил, что белорусские власти могут организовать доставку Никола Пашиняна и его делегации на предстоящий саммит ЕАЭС в Минск в мае, если они не смогут приехать самостоятельно. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Лукашенко рассказал, о чем говорил с Путиным на неформальном саммите СНГ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами