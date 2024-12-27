Премьер-министр Армении рассказал о будущем участии делегаций страны в саммитах ЕАЭС

Пашинян: Армения может вообще не участвовать в саммитах ЕАЭС в Белоруссии

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что делегации республики могут не участвовать в саммитах Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

Подобное заявление премьер республики сделал после спора с президентом Белоруссии Александром Лукашенко во время заседания Высшего Евразийского совета.

Пашинян подчеркнул, что делегации из Армении будут участвовать дистанционно или не будут участвовать в заседаниях ЕАЭС, которые пройдут в Белоруссии.

27 декабря премьер Армении Никол Пашинян и президент Белоруссии Александр Лукашенко обменялись колкими репликами на саммите СНГ. Поводом стал отказ армянской делегации ехать в Минск на следующую встречу. Пашинян напомнил, что не посетит Белоруссию, пока страной руководит Лукашенко.

Лукашенко заявил, что белорусские власти могут организовать доставку Никола Пашиняна и его делегации на предстоящий саммит ЕАЭС в Минск в мае, если они не смогут приехать самостоятельно. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Лукашенко рассказал, о чем говорил с Путиным на неформальном саммите СНГ.