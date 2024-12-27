В Госдуме предложили решение проблемы ремонта многоквартирных домов

Миронов предложил отремонтировать сначала дома с менее чем пятью квартирами

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил российскому правительству изменить правила капитального ремонта жилых домов — отремонтировать сначала дома с менее чем пятью квартирами. Об этом сообщается в предложении, направленном СРЗП в кабмин — его цитирует РИА Новости.

«Прошу вас дать поручение о подготовке в развитие положений ч. 1 ст. 191 ЖК РФ <...> предусматривающего обязанность органов государственной власти субъектов Российской Федерации по финансированию закупки товаров и выполнению работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, имеющих менее пяти квартир», — указано в предложении.

По словам Миронова, в России наиболее тяжелая ситуация складывается в жилых домах именно с числом квартир менее пяти. В России во многих регионах такие дома довольно широко распространены. Их строили изначально для работников колхозов, совхозов и жителей северных поселков — и такие дома обычно не подпадают под региональные программы капитального ремонта.

До этого жильцы дома 8А, находящегося на улице Половинской в городе Кургане, пожаловались, что опасаются за свою жизнь, поскольку проводка в здании неисправна и не заизолирована, а доступ в щитовую свободный.

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