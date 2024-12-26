Политолог оценил тайное предложение Франции по Украине

Политолог, член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов в интервью RT прокомментировал тайное предложение Франции обсудить Украину без участия Киева, адресованное России. По мнению эксперта, лицемерие Парижа заключается в том, что в самом начале конфликта Запад сам провозгласил девиз: «Ничего об Украине без Украины».

«То есть любые переговоры, которые будут иметь место по украинскому вопросу, должны решаться с участием представителей Украины. Мы видим, что на самом деле это не так», — подчеркнул Шаповалов.

Он добавил, что президент Франции Эммануэль Макрон на сегодняшний день остается одним из ярых «застрельщиков антироссийской политики».

26 декабря глава МИД РФ Сергей Лавров дал интервью российским и зарубежным СМИ. В нем он рассказал о предложении Франции наладить диалог по российско-украинскому конфликту без участия Киева, назвал перемирие с Украиной «путем в никуда» и пообещал помогать Сирии. Главные заявления министра — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что в Европе все меньше выступают за военную помощь Украине.