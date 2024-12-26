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Аксенов назвал слова Зеленского о Крыме признанием неизбежности

Аксенов: слова Зеленского о Крыме свидетельствуют о неизбежности
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Константин Михальчевский/РИА Новости

Глава Крыма Сергей Аксенов назвал признанием неизбежности слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что у Украины нет достаточных сил, чтобы вернуть под свой контроль территории полуострова и Донбасса. Об этом Аксенов заявил в эфире телеканала «Крым 24».

18 декабря Зеленский в интервью газете Le Parisien заявлял, что у Украины нет достаточных сил для того, чтобы вернуть под свой контроль территории Крыма и Донбасса. Он признал, что их контролирует Россия, и «вернуть» территории можно лишь «дипломатическим путем».

«То, что Зеленский сказал, что от Крыма и Донбасса он будет отказываться, я уверен, что он цену своим словам понимает, что это невозможно для него, и он согласился с неизбежностью», — сказал глава Крыма.

В конце ноября в интервью телеканалу Sky News украинский президент впервые заявил о готовности «отказаться» от утраченных земель. Однако сделать это он был готов в обмен на членство в НАТО.

Ранее в Крыму призвали к «новому Нюрнбергскому процессу» над Зеленским.

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