РФ возобновила усилия по открытию нового генконсульства в Китае

Москва возобновила работу по открытию российского генерального консульства в китайском Ухане. Об этом в ходе интервью для РИА Новости рассказал директор консульского департамента министерства иностранных дел РФ Алексей Климов.

«Возобновлена работа по открытию генерального консульства РФ в городе Ухане», — отметил дипломат.

Также, по его словам, сейчас ведется активная подготовка к полноценному функционированию российских консульств в других государствах. Речь идет о дипломатическом представительстве Москвы в мальдивской столице Мале и городе Денпасаре, расположенном на индонезийском острове Бали.

Более того, российские власти принимают меры для открытия консульства в узбекском Самарканде. При этом Климов подчеркнул, что о конкретных сроках начала работы этого дипломатического представительства говорить пока рано. РФ и Узбекистану еще предстоит решить большое число организационных вопросов.

«На африканском континенте планируется открытие российских дипломатических представительств в Нигере, Сьерра-Леоне и Южном Судане», — добавил он.

Как сказал дипломат, на базе этих представительств будут работать и консульские отделы.

Ранее в посольстве Доминиканы в РФ назвали примерные сроки открытия российского дипломатического представительства в республике.