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Европейский посол признал, что санкции против России не «водонепроницаемые»

Посол Нидерландов на Украине посетовал на несовершенство санкций против России
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Владимир Сергеев/РИА Новости

Посол Нидерландов на Украине Алле Дорхаут признал, что в санкциях против России «остаются большие лазейки», и этот инструмент давления на Москву не является «водонепроницаемым». Его слова приводит «Укринформ».

«Прежде всего, важно понимать, что санкции – это инструмент внешнеполитического давления. И это только один из инструментов – важный, но не «водонепроницаемый». Трудно ввести санкции, которые были бы на 100% водонепроницаемыми. Если не все страны будут участвовать во введении и соблюдении санкций, и пока, например, Китай будет поставлять в Россию продукцию , нужную ее оборонной промышленности, в санкциях будут оставаться большие лазейки», — сказал дипломат.

В то же время посол напомнил, что Евросоюз ввел 15 пакетов антироссийских санкций и выразил надежду, что во время председательства Польши в ЕС их станет еще больше. Дорхаут также заверил, что Европа будет работать над «улучшением» санкций, но лазейки все равно будут оставаться.

16 декабря Евросоюз утвердил 15-й пакет антироссийских санкций. В частности, ЕС ввел рестрикции против семи танкеров для перевозки сжиженного природного газа. В свою очередь министр иностранных дел Литвы Кестутис Будрис заявил, что 15 пакетов санкции против Российской Федерации мало, и призвал ввести новые ограничения против европейских компаний на российском рынке.

Ранее Захарова назвала «тайной, покрытой мраком» сумму потраченных на Украину денег.

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