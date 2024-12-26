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МИД предложил увеличить срок пребывания иностранцев по электронной визе

Климов: РФ увеличит срок пребывания иностранцев по электронной визе до 30 дней
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Россия работает над увеличением срока пребывания иностранных граждан в стране по электронной визе до 30 дней. Об этом в интервью РИА Новости сообщил директор консульского департамента министерства иностранных дел России Алексей Климов.

«Ведется работа по внесению изменений в законодательство в части увеличения срока действия единой электронной визы с 60 до 120 суток, а также разрешенного срока пребывания в России по электронной визе с 16 до 30 суток», — сказал он.

Климов отметил, что нововведения могут поспособствовать увеличению числа иностранцев, въезжающих в Россию с туристическими, гостевыми, деловыми и гуманитарными целями. При этом, подчеркнул он, сохранятся «должный уровень миграционного контроля и требования обеспечения нацбезопасности».

Климов также сообщил, что в 2024 году Российская Федерация выдала более 600 тыс. электронных виз иностранным гражданам для визита в страну. В основном российская электронная виза выдавалась гражданам КНР, Саудовской Аравии, Германии, Турции, Индии и Эстонии.

Такой тип визы начали выдавать с 1 августа 2023 года. Их можно оформить на портале МИД России для туристических, деловых, гуманитарных и гостевых поездок.

Ранее сообщалось, что у туристов вырос спрос на празднование Нового года в России.

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