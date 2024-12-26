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Бывший американский дипломат оценил позицию Запада по урегулированию на Украине

Экс-дипломат Джатрас: Запад не способен предложить РФ урегулирование на Украине
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Jacquelyn Martin/AP

Западные страны не способны предложить РФ реальных путей урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил отставной американский дипломат Джим Джатрас, передает РИА Новости.

По словам эксперта, политика США и их союзников направлена на сохранение своего доминирующего положения в Европе. Еще одной целью западных государств является подготовка к новому противостоянию.

«Шансы на улучшение отношений все еще есть. Но посмотрите, что происходит. [Дональд] Трамп не стал президентом, чтобы управлять ликвидацией Американской империи. Он хочет избежать поражения на Украине», — подчеркнул дипломат.

Джатрас выразил уверенность, что будущий хозяин Белого дома стремится «заморозить» украинский конфликт.

Как отметил эксперт, поражение Киева в вооруженном противостоянии с Москвой стало бы катастрофой для НАТО. Причина заключается в том, что в будущем США хотели бы «атаковать Иран и затем перейти к конфликту с КНР». Однако реализация этого плана и дальнейшее развитие событий в мире во многом зависят от позиции РФ, пояснил дипломат.

«Президент [РФ Владимир] Путин <...> и другие российские лидеры ясно дали понять, что они не хотят еще одного перемирия или соглашения, <...> которое все равно не будет соблюдаться Западом. Им нужно реальное, прочное и постоянное мирное урегулирование», — добавил Джатрас.

В то же время он выразил уверенность, что Вашингтон и его союзники не могут предложить Москве такое урегулирование. Если бы американское руководство пошло на этот шаг, оно бы перестало играть роль «палача» в Европе, подытожил эксперт.

Ранее украинский политолог оценил способность Трампа договориться с Путиным о прекращении огня.

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