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В Якутске отложили рассмотрение вопроса об отмене прямых выборов мэра

«Ведомости»: отмену прямых выборов мэра в Якутске решили отложить на 2025 год
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Viktor Gabyshev/Shutterstock/FOTODOM

Рассмотрение вопроса об отмене прямых выборов мэра в Якутске отложили на следующий год. Об этом говорится в ответе Государственного собрания Республики Саха (Якутия) на запрос газеты «Ведомости».

Всего на рассмотрение в законодательный орган поступило два проекта, предусматривающих отмену прямых выборов мэра в Якутске. Один из них допускает несколько вариантов назначения главы города. Другой предполагает, что руководителя местной администрации будет избирать Якутская городская Дума из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией.

При этом представитель партии «Единая Россия» в региональном парламенте Виктор Федоров заявил, что соответствующие инициативы будут рассмотрены только после того, как Государственная дума РФ примет закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти».

Он был принят в первом чтении в январе 2022 года. В декабре текущего года спикер нижней палаты федерального парламента Вячеслав Володин сообщил, что обсуждение реформы местного самоуправления перенесено на 2025 год из-за необходимости доработать документ.

«Главным новшеством рассматриваемого в Госдуме РФ законопроекта является ликвидация двухуровневой системы местного самоуправления: все сельские и городские поселения должны быть объединены с районами в муниципальные или городские округа», — говорится в статье.

В настоящее время прямые выборы мэров сохраняются лишь в четырех административных центрах регионов, расположенных в Сибири и на Дальнем Востоке. Речь идет о Якутске, а также Абакане (Республика Хакасия), Хабаровске (Хабаровский край) и Анадыре (Чукотский автономный округ).

Ранее в Якутске прошла акция против отмены прямых выборов мэра.

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