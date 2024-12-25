Зеленский отреагировал на массированный удар по Украине

Зеленский: ВС РФ запустили более 70 ракет и сотни БПЛА для удара по Украине

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал массированный удар ВС РФ по территории республики 25 декабря. В своем Telegram-канале он сообщил, что Россия запустила «более 70 ракет», в том числе баллистических, и сотни БПЛА.

Он также сообщил, что целью стала энергетическая инфраструктура Украины. По его словам, Россия добивается полного блэкаута на территории республики.

«К сожалению, есть попадания. По состоянию на сейчас в нескольких регионах есть отключения. Энергетики работают, чтобы как можно быстрее восстановить подачу света», — написал Зеленский.

До этого украинское издание «Страна», ссылаясь на военных и мониторинговые Telegram-каналы, писало, что российские войска наносят массированный ракетный удар по территории республики.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее массированный удар по территории Украины назвали сигналом для Зеленского.