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Захарова раскрыла, зачем Украина нужна Западу

Захарова: Запад не думает о демократии на Украине, использует ее как инструмент
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Maksim Konstantinov/Global Look Press

Украина могла бы стать лидирующей страной в ряде сфер, если бы страны Запада направляли деньги не на продолжение конфликта, а на развитие республики. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире «Радио Sputnik».

По ее словам, Запад использует Украину и ее граждан как инструмент для борьбы с Россией.

«Хотели бы сделать демократическое, процветающее, прогрессивное государство, то эти деньги потратили бы на развитие Украины. Все случилось с точностью до наоборот. Задумка была другая. Ни о какой демократии на Украине Запад и не помышлял, нужен был инструмент воздействия на нашу страну и на мировую ситуацию в целом», — сказала Захарова.

До этого британский аналитик и военный эксперт Александр Меркурис заявил, что лидерам стран Европы пора признать тщетность своих планов по созданию миротворческих сил и заморозке линии соприкосновения на Украине. Планы европейских стран лишь доказывают, что они не в состоянии принять факт того, что конфликт на Украине для них проигран, считает эксперт.

Ранее в Госдуме оценили слова Орбана о двух вариантах завершения конфликта на Украине.

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