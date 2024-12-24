Мирные переговоры являются наиболее благоприятным сценарием для России в качестве завершения конфликта на Украине. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявила первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова, комментируя слова премьера Венгрии Виктора Орбана о том, что боевые действия завершатся либо путем мирных переговоров, либо уничтожением одной из сторон конфликта.

Журова подчеркнула, что развитие событий, при котором одно из государств уничтожается, совершенно неприемлемо. В связи с этим она выразила надежду на мирное соглашение между Москвой и Киевом.

По ее словам, «международные политики» подскажут Украине и «поддавят» ее до мирного соглашения.

«Все надеются на Трампа и на Украину. Миру хватает конфликтов, а этот затянулся очень надолго, поэтому уничтожения, конечно, не хотелось бы», — сказала парламентарий.

Накануне издание Asia Times писало, что президент Украины Владимир Зеленский должен совершить последний акт героизма и уйти в отставку, чтобы позволить новому лидеру провести переговоры с Россией и заключить мирное соглашение.

Ранее на Западе предрекли появление коалиции за мир на Украине среди европейских стран.