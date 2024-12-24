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Британский аналитик призвал Европу признать тщетность «миротворческих» планов по Украине

Аналитик Меркурис посчитал все предложения Европы по Украине нерабочими
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Станислав Красильников/РИА Новости

Лидерам стран Европы пора признать тщетность своих планов по созданию миротворческих сил и заморозке линии соприкосновения на Украине. Об этом на своем YouTube-канале заявил британский аналитик и военный эксперт Александр Меркурис.

По его словам, подобные задумки – «абсолютно невыполнимые предложения», которые не сработают. Планы европейских стран лишь доказывают, что они не в состоянии принять факт того, что конфликт на Украине для них проигран, считает эксперт.

Меркурис также предположил, что конфликт Москвы и Киева закончится в следующем году или, в крайнем случае, в 2026 году.

«И хотя между США и Россией могут быть проведены какие-то переговоры, чтобы смягчить последствия, тем не менее, окончание конфликта станет поражением для «проекта», который запустили европейцы и люди из администрации Байдена», — сказал он.

Накануне бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что удары ВСУ по гражданским объектам на территории России говорят о слабости и отчаянии Киева. По его словам, когда начинаются атаки на гражданские цели, не имеющие военного значения, это является «признаком большой слабости». Джонсон также напомнил, что запасы дальнобойного оружия у Украины сильно ограничены.

Ранее Риттер назвал единственную возможность спасения Украины.

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