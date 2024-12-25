Бывший американский дипломат предрек крах США

Крах Соединенных Штатов неизбежен, и чем дольше он откладывается, тем тяжелее будут последствия для мира. С таким заявлением в беседе с РИА Новости выступил бывший американский дипломат Джим Джатрас.

По его словам, краха избежать не удастся, и чем позже он произойдет, тем хуже будут последствия. Он напомнил, что СССР распался с минимальным уровнем насилия, однако Соединенные Штаты могут потянуть за собой весь мир, спровоцировав крупную войну. Экс-дипломат также сравнил ситуацию в США с последними годами Советского Союза.

«Мы переживаем длительный период, который можно назвать «брежневской стагнацией». В свое время Горбачев пытался спасти систему, расшатывая ее, но в итоге стал катализатором краха, который он же хотел предотвратить. Трамп в некотором смысле — фигура, похожая на Горбачева. Он считает, что сможет спасти американскую империю своей харизмой и попытками встряхнуть систему. Но это только приведет к дальнейшей дестабилизации», — считает Джатрас.

Дипломат также заметил, что сегодня у Вашингтона нет очевидного геополитического оппонента. Джатрас задался вопросом, как в текущей ситуации будут действовать Россия, Иран и Китай в отношении Соединенных Штатов.

Он также заявил, что при президентстве Дональда Трампа значительных улучшений в отношениях между США и Россией ожидать не стоит.

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