Многие надеются на то, что команда избранного президента США Дональда Трампа поспособствует разрешению конфликта на Украине, причем в пользу Москвы. Шанс на адекватный диалог действительно есть, но не стоит думать, что он будет простым. Такое мнение высказал учредитель Tsargrad.tv Константин Малофеев.

По его словам, Трамп будет отстаивать реальные интересы США, которые не связаны ни с Украиной, ни с тем, чтобы сделать хорошо Москве. Более того, есть риск, что американский лидер решит обернуть ситуацию в свою пользу, перенаправив денежные потоки, связанные с финансированием Киева в сторону республиканцев, а не демократов.

«Если честно, рассчитывать нам, кроме как на самих себя, кроме как на наших бойцов на линии боевого соприкосновения, не на кого. Только настоящая победа на поле боя», — сказал Малофеев.

Накануне американская газета The Hill писала, что Трампу необходимо позвонить российскому президенту Владимиру Путину и признать, что РФ останется опорой будущего мирового порядка.

Издание отмечало, что быстро решить конфликт на Украине невозможно без восстановления отношений с Россией, поэтому избранный президент США «вскоре после своей инаугурации должен позвонить Путину».

Ранее Трамп отправил Зеленскому письмо с призывом думать о прекращении огня.