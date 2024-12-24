Лукашенко обвинил Украину в организации протестов в Белоруссии в 2010 году

Лукашенко заявил, что протесты в Белоруссии в 2010 году управлялись из Киева

Протесты в Белоруссии в 2020 году управлялись из Киева, была попытка организовать «майдан». Об этом информационному агентству »БелТА» заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Спецслужбы наши фиксировали <...> Знаете, откуда командовали нашим Майданом в десятом году? Из Киева», — заявил Лукашенко.

В 2010 году, в ходе очередных президентских выборов победил Александр Лукашенко. На протест против итогов выборов, по разным данным вышло до 60 тыс. человек. Акции протеста были разогнаны, организаторы из числа представителей оппозиции арестованы.

До этого центральная избирательная комиссия (ЦИК) Белоруссии зарегистрировала кандидатом в президенты действующего главу государства Александра Лукашенко.

Всего Центризбирком зарегистрировал пять кандидатов в президенты Белоруссии.

Ранее Лукашенко заявил, что женщина не может быть президентом Белоруссии.