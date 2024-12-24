Кнайсль перечислила страны, которые могут быть замешаны в подрыве «Северных потоков»

Кнайсль: четыре страны могут быть причастны к взрывам на «Северных потоках»

Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль считает, что Великобритания, Норвегия, Украина и Польша являются основными «подозреваемыми» в деле о подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2». Об этом сообщает ТАСС.

На презентации ее книги «Реквием по Европе» в Санкт-Петербуржской библиотеке имени Маяковского у нее спросили, какие страны заинтересованы в диверсии. Кнайсль в ответ сообщила, что, как в романе Агаты Кристи, «есть много подозреваемых в этой воображаемой комнате».

По ее словам, в их число входят Великобритания, Норвегия, Украина и Польша. Она также не исключила, список может пополниться другими государствами.

Взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция предположили, что могла быть целенаправленная диверсия. Оператор «Северного потока» Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах масштабны и сроки ремонта оценить невозможно. Генеральная прокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.

Ранее генпрокурор Германии ответил на вопрос о причастности Украины к подрывам «Севпотоков».