Украинское правительство обязало чиновников Национальной полиции, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) страны знать английский язык. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

«Кабмин утвердил перечень должностей с требованиями к кандидатам на знание английского языка», — написал он.

В постановлении правительства требуемые обязательного владения английским языком перечислены должности в Нацполиции, госслужбе по ЧС и госбюро расследования. В основном это руководящие должности.

В июне президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о наделении английского статусом языка международного общения.

Для госслужащих также предусмотрены надбавки 10% к окладу за владение английским на уровне В2 и выше. С сентября 2026 года английский будет использоваться «для обучения в садиках и других дошкольных заведениях. Кроме того, через два года после вступления закона в силу властям необходимо обеспечить дублирование информации на английском на вокзалах, автовокзалах, в аэропортах и в некоторых видах транспорта.

Ранее в украинских детских садах запретили русский язык.