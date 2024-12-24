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В Польше признали, что армия России владеет инициативой на Украине

Генерал Скшипчак: российские войска владеют инициативой на всей линии фронта
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Инициатива в рамках украинского конфликта принадлежит ВС РФ, у армии России есть преимущество. Об этом в беседе с TOK FM заявил экс-командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак.

«У россиян стратегическое преимущество, они владеют инициативой вдоль всей линии фронта, наносят удары одновременно на нескольких направлениях», — подчеркнул он.

Скшипчак обратил внимание увеличение скорости продвижения российских войск на Украине: если год назад темп ВС РФ составлял до 300 метров в сутки, то в конце 2024 года этот показатель увеличился до 1-2 км в день.

До этого посол Киева в Варшаве Василий Боднар заявлял, что члены так называемого «Украинского легиона», который формируется в Польше, будут распределены по разным соединениям в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее пленный солдат ВСУ раскрыл зарплату иностранных военных.

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