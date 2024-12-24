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Путин поздравил президента Азербайджана с днем рождения

Путин поздравил Ильхама Алиева с днем рождения
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Григорий Сысоев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин поздравил главу Азербайджана Ильхама Алиева с днем рождения, отметив его вклад в построение союзнических отношений Баку и Москвы. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Путин отметил, что под руководством Алиева Азербайджан уверенно движется по пути социально-экономического развития, укрепляет свои позиции на мировой арене. По словам российского лидера, трудно переоценить личный вклад азербайджанского президента в построение и упрочение отношений стратегического партнерства и союзничества между РФ и Азербайджаном.

Также Путин пожелал Алиеву крепкого здоровья, счастья и благополучия.

Ильхам Алиев родился 24 декабря 1961 года в городе Баку Азербайджанской ССР. Его отец Гейдар Алиев занимал пост президента Азербайджана в период с 1993 года по 2003 год. 15 октября 2003 года Ильхам Алиев был избран новым президентом республики, затем одерживал победу на выборах в 2008, 2013, 2018 и 2024 годах.

Ранее Путин поздравил президента Киргизии с днем рождения.

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