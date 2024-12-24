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Политолог допустил возможность конфликта России и НАТО

Политолог Стефанович: вероятность конфликта России и НАТО растет из-за Украины
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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Вероятность вооруженного конфликта между Россией и НАТО растет из-за поддержки стран альянса Украины. Такое мнение высказал научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) и клуба «Валдай» Дмитрий Стефанович в интервью «Ленте.ру».

По его словам, также нельзя исключать непреднамеренного столкновения кораблей или самолетов в ходе военных учений, например, в Арктике.

Эксперт считает, что привести к российско-натовскому конфликту могут самые разные события: попытки ограничения судоходства России в Балтийском море, уничтожение над Черным морем западных разведывательных самолетов или спутников, задействованных на Украине и т. д.

По словам Стефановича, сейчас эскалация напряженности особенно растет из-за того, что не существует механизмов урегулирования конфликта, политическое противостояние сторон достигает острой фазы, продолжается гонка вооружений.

Ранее на Западе признали превосходство России над НАТО.

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