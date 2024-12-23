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МИД Румынии призвал сограждан отказаться от поездок в Россию

МИД Румынии дал рекомендации согражданам избегать поездок в Россию
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Depositphotos

МИД Румынии распространил рекомендацию, согласно которой гражданам этой страны следует избегать поездок в Россию. Об этом говорится в сообщении, распространенном внешнеполитическим ведомством.

В министерстве иностранных дел Румынии отметили, что такое решение было принято с учетом нынешнего геополитического контекста и развития ситуации с безопасностью в регионе. Также на рекомендации повлияли ограничения, введенные РФ на выдачу виз для европейских граждан.

«МИД возобновляет твердую рекомендацию избегать всех необязательных поездок на территорию этого (российского. — «Газета.Ru») государства, особенно для деятельности, которая предполагает длительный период пребывания, например для учебы», — сообщает румынский МИД.

Среди прочего ведомство порекомендовало согражданам, которые уже находятся на территории России, «избегать мест публичных собраний или больших скоплений людей».

До этого сообщалось, что Служба внешней разведки получила информацию о подготовке президентом Молдавии Майей Санду плана военного вторжения в Приднестровье. Его итогом должно стать установление контроля над регионом и ликвидация российского миротворческого присутствия.

По данным СВР, Санду заявила, что если Россия не найдет способ доставить республике газ, то Кишинев «отыграется» на Приднестровье.

Ранее в Молдавии ввели режим ЧП из-за возможного дефицита электричества.

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