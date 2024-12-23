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Аналитик раскрыл, чем обернется для Молдавии нападение на Приднестровье

Аналитик Перенджиев: конфликт с ПМР приведет к гражданской войне в Молдавии
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Shutterstock

В случае нападения Молдавии на Приднестровье внутри страны могут начаться выступления, а от последствий агрессии пострадает в первую очередь Европа. С таким заявлением в беседе с NEWS.ru выступил доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев.

Он подчеркнул, что ситуация будет развиваться «не как на Украине» и ситуация обернется «не в лучшую сторону для Европы», особенно для Румынии.

«Санду шантажирует Россию, но по факту сама не понимает, о чем говорит. Таким образом она нападает не на Россию, а на свою территорию, и развязывает гражданскую войну. Нападая на Приднестровье, она может вызвать восстание на остальной территории Молдавии», — считает эксперт.

23 декабря СВР сообщила о подготовке президентом Молдавии Майей Санду плана военной операции в Приднестровье. Ее итогом должно стать установление контроля над регионом и ликвидация российского миротворческого присутствия там.

По данным СВР, Санду также заявила, что если Россия не найдет способ доставить республике газ, то Кишинев «отыграется» на Приднестровье. Причина таких заявлений — проблемы энергоснабжения, с которыми Молдавия может столкнуться после истечения российско-украинского договора на транзит газа 31 декабря.

Ранее в МИД пообещали защитить россиян в Приднестровье.

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