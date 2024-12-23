Стал известен кандидат на пост замглавы Пентагона при Трампе

Избранный президент США Дональд Трамп выдвинул бывшего сотрудника административно-бюджетного управления Белого дома Майкла Даффи на должность заместителя министра обороны США. Об этом сообщает The New York Times (NYT).

По данным газеты, в 2019 году Пентагон заблокировал пакет военной помощи Украине на $250 млн по запросу Даффи. Согласно материалу NYT, данное решение было якобы связано с тем, что Трамп пытался заставить президента Украины Владимира Зеленского инициировать расследование в отношении коррупционных схем внутри газовой компании Burisma, в которых, мог быть замешан Хантер Байден. Как отмечает NYT, в апреле 2014 года он вошел в совет директоров предприятия, когда его отец, действующий президент США Джо Байден, был вице-президентом.

В скором времени американские СМИ начали писать, что Хантер Байден использовал свое влияние через отца, чтобы продвигать интересы компании Burisma, за что получал значительные суммы денег. В 2019 году адвокат Руди Джулиани, представлявший интересы Трампа, начал интересоваться делом о коррупции в Burisma. В телефонном разговоре с Зеленским 25 июля 2019 года Трамп призвал его оказать содействие в расследовании. Демократы в Конгрессе США расценили это как попытку давления на иностранного лидера и инициировали процедуру импичмента в отношении Трампа, однако их попытки оказались безуспешными. В итоге $250 млн были разморожены, и Украина получила американскую военную помощь в конце 2020 года.

11 декабря Трамп выдвинул кандидатуру 77-летнего инвестора-миллиардера Томаса Баррака на пост посла страны в Турции. Баррак являлся старшим советником президентской кампании Трампа 2016 года и занимал пост председателя его инаугурационного комитета.

Ранее кандидата в прокуроры от Трампа обвинили в сексуальных связях и употреблении наркотиков.