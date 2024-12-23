Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Кандидата в прокуроры от Трампа обвинили в сексуальных связях и употреблении наркотиков

CBS: экс-конгрессмен Гетц употреблял наркотики и имел связи с несовершеннолетней
close
Kyle Mazza/IMAGO/Global Look Press

Комитет по этике конгресса США признал виновным бывшего конгрессмена Мэтта Гетца, которого Дональд Трамп выдвигал на пост главы минюста и генпрокурора, в ряде правонарушений в период службы, в том числе в сексуальных связях с несовершеннолетней и употреблении наркотиков. Об этом сообщил телеканал CBS News.

В отчете о расследовании говорится, что бывший конгрессмен от Флориды нарушил несколько законов штата, связанных с сексуальными домогательствами, находясь на своем посту.

«Комитет пришел к выводу о наличии существенных доказательств того, что Гетц нарушил правила Палаты представителей и другие стандарты поведения, запрещающие проституцию, изнасилование, употребление запрещенных наркотиков, недопустимые подарки, особые услуги или привилегии, а также воспрепятствование работе Конгресса», — сказано в отчете.

Политик ушел из Конгресса в ноябре после того, как Трамп объявил о планах выдвинуть его на пост генерального прокурора. Но спустя несколько недель он снял свою кандидатуру после того, как столкнулся с противодействием со стороны некоторых коллег-республиканцев. Публикация отчета завершает пребывание экс-конгрессмена на Капитолийском холме, где он стал одним из самых громких и провокационных членов протрамповской фракции в Конгрессе, отмечает CBS.

Сам Мэтт Гетц отрицает ненадлежащее поведение и называет все обвинения клеветой, придуманной его политическими врагами. При этом он отказался давать показания под присягой.

Ранее Трамп не исключил возможности назначения чиновников в обход сената.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами