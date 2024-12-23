Кандидата в прокуроры от Трампа обвинили в сексуальных связях и употреблении наркотиков

Комитет по этике конгресса США признал виновным бывшего конгрессмена Мэтта Гетца, которого Дональд Трамп выдвигал на пост главы минюста и генпрокурора, в ряде правонарушений в период службы, в том числе в сексуальных связях с несовершеннолетней и употреблении наркотиков. Об этом сообщил телеканал CBS News.

В отчете о расследовании говорится, что бывший конгрессмен от Флориды нарушил несколько законов штата, связанных с сексуальными домогательствами, находясь на своем посту.

«Комитет пришел к выводу о наличии существенных доказательств того, что Гетц нарушил правила Палаты представителей и другие стандарты поведения, запрещающие проституцию, изнасилование, употребление запрещенных наркотиков, недопустимые подарки, особые услуги или привилегии, а также воспрепятствование работе Конгресса», — сказано в отчете.

Политик ушел из Конгресса в ноябре после того, как Трамп объявил о планах выдвинуть его на пост генерального прокурора. Но спустя несколько недель он снял свою кандидатуру после того, как столкнулся с противодействием со стороны некоторых коллег-республиканцев. Публикация отчета завершает пребывание экс-конгрессмена на Капитолийском холме, где он стал одним из самых громких и провокационных членов протрамповской фракции в Конгрессе, отмечает CBS.

Сам Мэтт Гетц отрицает ненадлежащее поведение и называет все обвинения клеветой, придуманной его политическими врагами. При этом он отказался давать показания под присягой.

Ранее Трамп не исключил возможности назначения чиновников в обход сената.