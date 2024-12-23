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Глава «Российской партии пенсионеров» Бураков ушел из жизни

Председатель «Российской партии пенсионеров» Бураков умер в возрасте 70 лет
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Антон Денисов/РИА Новости

Глава «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» Владимир Бураков ушел из жизни в возрасте 70 лет. Об этом сообщила пресс-служба политического объединения в официальном Telegram-канале.

«23 декабря 2024 года <...> «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» с глубоким прискорбием сообщает о кончине своего лидера, председателя центрального совета партии Владимира Юрьевича Буракова», — говорится в заявлении.

В публикации подчеркивается, что при жизни глава политического объединения смог собрать вокруг себя команду единомышленников и честно служил родному государству. Представители партии добавили, что трудовая биография Буракова свидетельствует о его приверженности патриотическим идеалам.

Заместитель председателя «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» Владимир Ворожцов в комментарии для РИА Новости заявил, что лидер политического объединения умер в результате болезни. Другие подробности пока неизвестны.

Бураков родился 6 ноября 1954 года. В 1977 году он окончил Московский авиационный институт, а в 1989 году — Московскую Высшую партийную школу. В разное время Бураков работал в Торгово-промышленной палате РФ, фонде «Народное достояние» и иных структурах. С 2012 года он возглавлял Центральный совет «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость».

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