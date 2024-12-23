В Кремле опровергли сообщения об ограничении передвижений Асада

Сообщения о планах супруги бывшего президента Сирии Асмы Асад уехать из России и запрете на выезд Башару Асаду не соответствуют действительности. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге.

«Нет, не соответствует действительности», — сказал он, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать сообщения СМИ о том, что жена экс-президента хочет уехать из России, в то время как ему запрещен выезд из страны.

22 декабря газета The Jerusalem Post сообщила, что супруга Асада оказалась недовольна жизнью в Москве и подала на развод. По данным издания, она запросила в суде специальное разрешение на выезд из Москвы, власти рассматривают ее заявление.

Как отмечает газета, Асма хочет переехать в Лондон. Она имеет двойное гражданство Великобритании и Сирии, родилась и выросла в Лондоне у сирийских родителей. Супруга Асада переехала в Сирию в 2000 году и вышла за него замуж в том же году в возрасте 25 лет.

В материале также говорится, что Башар Асад якобы находится под строгими ограничениями — ему не разрешается покидать Москву или заниматься какой-либо политической деятельностью.

Ранее сообщалось, что жена Асада уехала в Москву раньше мужа.