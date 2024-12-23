В Госдуме обвинили Молдавию в шантаже

Молдавия намеренно спровоцировала газовый кризис и использует его как предлог для поглощения Приднестровья, заявил «Газете.Ru» член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик. Так депутат прокомментировал сообщение Службы внешней разведки (СВР) РФ об угрозах президента Молдавии Майи Санду «отыграться» на Приднестровье, если Россия не найдет способ доставить газ Кишиневу.

«Молдавия выбрала очень странный способ бороться за сохранение поставок российского газа – способ шантажа и ультиматумов, а поддерживаемая Западом Санду и вовсе перестала стесняться в выражениях и перешла к угрозам. Вместо помощи Приднестровью в этой ситуации молдавские власти еще сильнее усугубляют ее. Газовый кризис – это намеренно спровоцированная Кишиневом ситуация и предлог для манипуляций для того, чтобы Молдова фактически поглотила Приднестровье, а рядом с Россией возник очередной очаг напряженности. Кишинев намерен использовать Приднестровье как разменную монету. Давление, которое власти Молдавии по команде НАТО оказывают на Приднестровье, может заставить Россию принять соответствующие меры, чтобы помочь нашим гражданам в Приднестровье», — сказал Белик.

По мнению депутата, Россия не оставит приднестровцев без газа в новом году и найдет способ его доставки, несмотря на позиции Украины и Молдавии.

«Поставки газа в Приднестровье могут продолжиться Россией и тогда, когда истечет транзитный контракт с Украиной. Способ для этого, полагаю, будет найден», — констатировал Белик.

23 декабря СВР сообщила о подготовке президентом Молдавии Майей Санду плана военной операции в Приднестровье. Ее итогом должно стать установление контроля над регионом и ликвидация российского миротворческого присутствия там.

По данным СВР, Санду также заявила, что если Россия не найдет способ доставить республике газ, то Кишинев «отыграется» на Приднестровье. Причина таких заявлений — проблемы энергоснабжения, с которыми Молдавия может столкнуться после истечения российско-украинского договора на транзит газа 31 декабря.

20 декабря премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев прекратит транзит российского газа утром 1 января 2025 года, так как пятилетний контракт истекает. При этом он добавил, что транзит может возобновиться по запросу Европейской комиссии (ЕК) и при условии, что это не будет российский газ.

Ранее в Госдуме призвали готовиться к военному конфликту в Приднестровье.