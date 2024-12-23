Pais: страны-члены НАТО не готовы достичь отметки в 3% по тратам на оборону

Страны-члены НАТО называют идею отметки в 3% от ВВП на расходы в сфере обороны нереалистичной. Об этом пишет газета Pais со ссылкой на дипломатические источники.

По словам собеседников издания, в обозримом будущем достичь данной отметки невозможно.

«Можно было бы договориться о постепенном повышении, но важнее заставить всех достичь цифры в 2%, которая уже согласована и которая недавно была принята за нижний, а не за верхний предел», — сказал источник.

14 декабря генсек НАТО Марк Рютте обвинил Россию в том, что она якобы ведет «открытую войну» против Североатлантического альянса. Такое заявление он сделал в рамках выступления перед экспертами по безопасности в Брюсселе. Генсек НАТО также отметил, что Евросоюзу следует изменить подход к развитию международно-политических событий и перейти к «военному мышлению».

Он также заявлял, что часть пенсий и социальных выплат в Европе необходимо направить на производство вооружения, чтобы военные расходы стран НАТО превысили 3%. Это поможет им победить, как они победили в холодной войне, когда тратили на оборону существенно больше 3%, добавил генсек.

Ранее Рютте рассказал о «маленькой проблеме» при обсуждении мира на Украине.