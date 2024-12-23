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Трамп рассказал, почему Маск не сможет стать президентом США

Трамп: Маск не сможет стать президентом США, он родился в другой стране
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Alex Brandon/AP

Избранный президент США Дональд Трамп назвал «новой мистификацией» сообщения о том, что он якобы уступил президентство бизнесмену и миллиардеру Илону Маску. Об этом сообщает Politico.

Газета Washington Post писала, что Маск в действительности якобы «теневым президентом» США. Такие выводы журналисты сделали после его активного вмешательства в процесс обсуждения законопроекта о финансировании федерального правительства, что привело к угрозе шатдауна.

В ходе выступления в Аризоне Трамп заявил, что Маск не станет президентом Соединенных Штатов, поскольку это невозможно с точки зрения закона. Причина этому то, что бизнесмен родился в другой стране.

При этом политик отметил, что Маск проделал блестящую работу.

20 декабря Трамп заявил, что если шатдаун в США неизбежен, то пусть он произойдет сейчас. По его словам, это «проблема действующего главы государства Джо Байдена».

Ранее Маск назвал преступлением проект временного бюджета Соединенных Штатов.

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