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Пушков прокомментировал борьбу Трампа с «трансгендерным лунатизмом»

Пушков сообщил, что Трамп вонзил нож в сердце ультралиберальной доктрины
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Pavel Kashaev/Global Look Press

Избранный президент США Дональд Трамп в ходе борьбы с «трансгендерным лунатизмом» «вонзил нож» в сердце ультралиберальной доктрины. Об этом сообщил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в своем Telegram-канале, комментируя заявление Трампа о том, что в США будут признавать только два пола — мужской и женский.

«Трамп заявил <…>, что с первого дня в Белом доме положит конец «трансгендерному лунатизму». Трамп вонзает кинжал своей риторики в самое сердце ультралиберальной доктрины», — отметил он.

Пушков обратил внимание на то, что будущий президент США «запретит трансгендерное уродование американских детей», не допустит мужчин в женский спорт и исключит трансгендеров из вооруженных сил.

«Трамп за себя, похоже, совсем не боится», — добавил сенатор.

Накануне Трамп, выступая на конференции Turning Point USA в Аризоне, заявил, что при его администрации будет проводиться официальная политика, в соответствии с которой существует только два пола — мужской и женский. Участники конференции встретили слова избранного президента одобрительными аплодисментами.

Ранее Илон Маск поддержал пожизненное заключение для врачей, меняющих детям пол.

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