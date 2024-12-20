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Орбан рассказал об «обрушении» Украины

Орбан: ситуация на фронте меняется в пользу РФ, все идет к обрушению Украины
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Global Look Press

Ситуация на поле боя стремительно изменяется в пользу России, в скором времени Украина может «обрушиться». Об этом в эфире радио Kossuth заявил премьер Венгрии Виктор Орбан.

«Баланс сил на фронте постоянно изо дня в день меняется в пользу России и в сторону обрушения Украины», — подчеркнул глава кабмина.

Орбан добавил, что значимые изменения наблюдаются и в мире в преддверии прихода к власти в США Дональда Трампа. По его оценке, такие изменения для Запада «будут к лучшему».

До этого Орбан в ходе пресс-конференции после саммита ЕС заявил, что мирная инициатива Венгрии по Украине осуществлялась не в рамках председательства страны в Евросоюзе, а на двусторонней основе.

Идея Будапешта о рождественском перемирии между сторонами конфликта также была высказана не в рамках председательства страны, добавил премьер.

Ранее Орбан заявил, что ЕС понимает необходимость решить конфликт на Украине.

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