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Путин заявил, что Россия всегда будет справедливо отвечать на любую эскалацию

Путин: РФ всегда справедливо ответит на любую эскалацию
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ всегда будет справедливо отвечать на любую эскалацию. Об этом он рассказал в интервью автору и ведущему программы «Москва. Кремль. Путин» телеканала «Россия 1» (ВГТРК) Павлу Зарубину, отрывок которого опубликован в Telegram-канале журналиста.

«Мы видим, что делает наш противник сегодняшний. Он эскалирует ситуацию. <...> Пускай эскалирует дальше. Мы всегда будем отвечать на любой вызов. Всегда», — поделился президент.

До этого Путин говорил, что РФ в новейшей истории уже видела поколение политиков, которое пошло на разрушение собственной страны.

По словам президента, прежнее поколение политиков надеялось, что Россия станет частью так называемого цивилизованного мира, но ему нужно было только разрушение страны. Он добавил, что так сегодня устроен мир.

Ранее Путин назвал себя единственным гарантом защиты от диктатуры.

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