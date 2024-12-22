Команда Дональда Трампа настаивает на выходе Соединенных Штатов из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в день его вступления в должность президента страны 20 января. Об этом сообщает газета Financial Times (FT), ссылаясь на источники.
Издание отмечает, что выход США лишит Всемирную организацию здравоохранения основного источника финансирования и подорвет ее возможности справляться с ЧС.
Экс-координатор по борьбе с распространением COVID-19 Белого дома при администрации Джо Байдена Ашиш Джа отметил, что выход США из организации в первый же день полномочий избранного президента рассматривается многими в его окружении как символический ход. Он добавил, что часть команды Трампа хотела только реформировать ВОЗ при участии Вашингтона, однако сторонники разрыва связей с организацией оказались влиятельнее.
До этого британский аналитик Александр Меркурис заявил, что Трамп заставил европейских политиков признать, что Украина проигрывает в вооруженном противостоянии с РФ.
Ранее в Верховной раде Украины рассказали, кто мешает заключению мира с РФ.