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Команда Трампа настаивает на выходе Вашингтона из ВОЗ

FT узнала, что команда Трампа хочет выхода США из ВОЗ в день инаугурации
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Jonathan Ernst/Reuters

Команда Дональда Трампа настаивает на выходе Соединенных Штатов из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в день его вступления в должность президента страны 20 января. Об этом сообщает газета Financial Times (FT), ссылаясь на источники.

Издание отмечает, что выход США лишит Всемирную организацию здравоохранения основного источника финансирования и подорвет ее возможности справляться с ЧС.

Экс-координатор по борьбе с распространением COVID-19 Белого дома при администрации Джо Байдена Ашиш Джа отметил, что выход США из организации в первый же день полномочий избранного президента рассматривается многими в его окружении как символический ход. Он добавил, что часть команды Трампа хотела только реформировать ВОЗ при участии Вашингтона, однако сторонники разрыва связей с организацией оказались влиятельнее.

До этого британский аналитик Александр Меркурис заявил, что Трамп заставил европейских политиков признать, что Украина проигрывает в вооруженном противостоянии с РФ.

Ранее в Верховной раде Украины рассказали, кто мешает заключению мира с РФ.

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