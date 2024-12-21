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Бразилия представила логотип для своего председательства в БРИКС

Бразилия показала логотип для председательства в БРИКС в 2025 году
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Правительство Бразилии

Бразилия представила логотип, который будет использоваться в рамках председательства страны в БРИКС. Он опубликован на сайте бразильского правительства.

Им станет хлопковое дерево сумаума, растущее в тропических лесах Амазонии.

Логотип представляет собой разноцветное дерево на синем фоне. Цветовая гамма дерева, основанная на цветах флага Бразилии, включает красный, зеленый, голубой, желтый и оранжевый.

В заявлении приводятся характеристики хлопкового дерева, которое в природе может достигать высоты в 60 метров и ширины до двух метров. Отмечается, что логотип призван иллюстрировать «грандиозность дипломатии» и передать социально-экономическое и политическое величие БРИКС.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

БРИКС — это международная группа, объединяющая пять стран: Бразилию, Россию, Индию, Китай и Южно-Африканскую Республику (ЮАР). В 2024 году к БРИКС присоединились Египет, Иран, ОАЭ и Эфиопия. С 1 января 2025 года председательство в сообществе перейдет к Бразилии.

Ранее российский посол заявил, что Бразилия планирует «сжать» повестку БРИКС.

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