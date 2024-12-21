В МИД РФ оценили возможность обсуждения с США украинского вопроса

Рябков: диалог с США по Украине можно вести на разных площадках

Диалог с Соединенными Штатами по Украине может вестись на разных площадках, но важно его содержание и подходы команды избранного президента США Дональда Трампа. Об этом заявил заместитель руководителя министерства иностранных дел России Сергей Рябков в интервью ТАСС.

Позиция, которую озвучивает американская сторона, во многих аспектах категорически не стыкуется с подходом Москвы, подчеркнул дипломат.

Рябков добавил, что в текущий момент совершенно непонятно, какая позиция по вопросу Украины будет в итоге у Трампа.

Таким образом, замруководителя МИД ответил на вопрос о том, готова ли российская сторона встретиться с представителями Вашингтона на нейтральной территории для обсуждения украинской проблематики.

13 декабря команда Трампа начала обсуждение украинского конфликта с администрацией Джо Байдена и представителями Украины. Киев назвал атмосферу переговоров позитивной, но конкретных предложений по урегулированию пока не получил. Источники NBC News говорили, что Трамп может ограничить поддержку Украины в НАТО, чтобы подтолкнуть Россию к переговорам. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на Украине определили дату визита спецпосланника Трампа в Киев.