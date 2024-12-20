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Орбан предложил ЕС не спешить с продлением санкций против России

Орбан предложил Евросоюзу не торопиться с продлением санкций против России
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Валерий Шарифулин/РИА Новости

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Евросоюз не должен торопиться с решением вопроса о продлении санкций против России. Его слова приводит MTI.

«Необходимо проанализировать ситуацию с точки зрения того, какие действия были бы рациональными, а какие иррациональными», — сказал Орбан.

Он отметил, что необходимо соблюдать «стратегическое терпение».

Орбан напомнил, что в ЕС идут дискуссии по вопросу о продлении санкций против Москвы сроком на полгода, решение должно быть принято до конца января.

До этого Орбан заявлял, что Венгрия примет решение о продлении санкций против России только после инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. Согласно существующему порядку, Европейский союз ввел 15 пакетов санкций против России, которые необходимо продлевать каждые шесть месяцев. Очередное продление должно быть принято до конца января 2025 года, через 11 дней после инаугурации Трампа.

Ранее Пушков одной фразой оценил планы Орбана блокировать санкции до инаугурации Трампа.

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