Из фракции ЕП могут исключить депутата из-за пророссийских высказываний

Руководство фракции Европейских консерваторов и реформистов (ECR) в Европарламенте (ЕП) может исключить депутата из Люксембурга Фернана Картхайзера из-за пророссийских высказываний. Об этом сообщает газета Luxemburger Wort (LW) со ссылкой на неназванного представителя фракции.

По его словам, ECR придерживается позиции несогласия с действиями России на Украине. Картхайзеру направили письмо с требованием «объяснить свои действия и заявления, чтобы иметь возможность расследовать дело дальше», отметил представитель фракции.

По оценке издания, ECR может исключить депутата.

18 декабря Картхайзер дал интервью газете «Известия». Во время беседы депутат заявил, что страны Евросоюза не смогут обеспечивать Украину достаточным объемом вооружения для продолжения боевых действий, если США перестанут помогать Киеву.

По его словам, в европейских странах общество выступает против боевых действий. Картхайзер считает, что большинство государств Евросоюза подчинятся политике избранного президента США Дональда Трампа по Украине, который также выступает за мирное урегулирование конфликта.

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